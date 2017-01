Forderung nach S-Bahn-Kurzstreckenticket: FDP holt Grüne mit ins Boot

Die FDP im Regionsparlament bekommt bei ihrer Forderung nach einem Kurzstreckenticket im S-Bahn-Verkehr Unterstützung von den Grünen. Nachdem die Liberalen bereits im Spätsommer einen entsprechenden Antrag einbrachten, hat die Fraktion nun gemeinsam mit den Grünen einen Prüfantrag vorgelegt, der die Region beauftragen soll, zu prüfen, inwieweit die Forderungen realisierbar sind und welche Kosten dadurch entstünden.

Statt für zwei, wie es die FDP ursprünglich forderte, soll das Kurzstreckenticket für 1,50 Euro nun nur noch für eine Station gelten. Dafür soll jedoch der Bereich im Stadtbahn- und im Busverkehr, in denen es bereits einen solchen Kurzstrecken-Tarif gibt, ausgeweitet werden. Die Fahrkarte soll demnach für vier statt bislang drei Stationen in der Stadtbahn gültig sein, in den Bussen soll die Zahl der Haltestellen von fünf auf sieben erhöht werden.

„Im ÖPNV steigen die Fahrgastzahlen seit Jahren kontinuierlich an. Die Angebote sind untereinander gut abgestimmt und die Verbindungen werden immer weiter vernetzt. Wir sehen in der Erweiterung des Gültigkeitsbereichs bei den Kurzstreckentickets ein großes Potenzial, neue Kunden im ÖPNV hinzuzugewinnen“, betont die Vorsitzende der FDP-Fraktion Region Hannover Christiane Hinze. Brigitte Nieße, Vorsitzende der Regionsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ergänzt: „Viele Menschen, die sonst für bestimmte Fahrten lieber das Auto nutzen, könnten zum Umstieg auf den ÖPNV durch vergleichsweise schnellere Verbindungen und verkürzte Fahrtzeiten bei gleichzeitig attraktiveren Fahrpreisen motiviert werden.“