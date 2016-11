Gemeinsam Teller füllen: Rewe unterstützt Tafeln

Mit der Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ unterstützten Rewe Märkte die Tafeln in Gehrden und Barsinghausen.

Gerade in der letzten Zeit ist die Zahl der Menschen, die sich Hilfe suchend an Tafeln wenden, gestiegen. Gerade auch Flüchtlinge, die hier Schutz suchen, nehmen die Tafeln in Anspruch. Seit 1996 geben die mehr als 3.300 Rewe Märkte regelmäßig Lebensmittel an die etwa 920 bundesweit verteilten Tafeln ab. Seit inzwischen sieben Jahren haben auch Kunden die Möglichkeit zu helfen. Die jährliche Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ unterstützt Tafeln. Besonders praktisch sind dabei Lebensmittel mit langer Haltbarkeit, wie etwas Reis, Nudeln oder Ravioli.

„Soziale Verantwortung“ ist das Motto der Nachhaltigkeitswoche die Rewe jährlich im Herbst organisiert. Zusätzlich zu den Kundenspenden stellt Rewe 40.000 Tüten mit Waren zur Verfügung. Auch die Tafel der AWO in Barsinghausen und die Außenstelle in Gehrden profitieren von der Aktion. Ehrenamtliche Helfer und Konfirmanden unterstützen die Aktion, die am Montag, 7. November, anfing und bis zum 19. Januar geht. Sie werben in den Rewe Märkten Wennigsen, Gehrden und Barsinghausen bei den Kunden für den Kauf einer Tüte im Wert von fünf Euro.