Golf an der Försterbrücke aufgebrochen

Am gestrigen Dienstag wurde in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16.20 Uhr von einem

unbekannten Täter die Seitenscheibe eines VW Golf Kombi eingeschlagen, der auf dem

Waldparkplatz am Steinradweg nahe der Försterbrücke abgestellt war. Aus dem Wagen

wurde eine blaue Damenhandtasche entwendet, die auf der Rücksitzbank

abgelegt war. In der Handtasche befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld

auch das Handy sowie persönliche Papiere der Geschädigten.

Die Polizei in Barsinghausen bittet eventuelle Zeugen, sich unter den Tel. 05105 /

5230 zu melden.