Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Hohenbostel wurde die Ortsfeuerwehr Bantorf am vergangenen Sonntag zu einem Gartenlaubenbrand in Bantorf alarmiert worden. Vor Ort stand eine finnische Grillhütte in Brand. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht und das Objekt mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester kontrolliert.