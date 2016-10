Ground Effect und Sina-Mareike Schulte rocken im ASB-Bahnhof

Ground Effect feat. Sina-Mareike Schulte spielten am Samstag im ASB-Bahnhof ein außergewöhnliches Konzert. Hierbei hatte die Band unter anderem Stücke ihres kürzlich erschienenen Studioalbums „Variety Playhouse“ mit dabei. „Ground Effect“ haben sich im Jahr 2014 gegründet und spielten in der Besetzung Clemens Boehncke (Gitarre), Kai Maas (Schlagzeug und Percussion) und Korbinian Stocker (Bass). Immer mal wieder lädt sich die Band Gäste ein und bei diesem Auftritt war Sina-Mareike Schulte zu Gast, die mit ihrer außergewöhnlich schönen Stimme ohne Frage ein echter Zugewinn war. Schulte war im Jahr 2010 Bundespreisträgerin des Wettbewerbs Jugend Musiziert in der Kategorie „Pop-Gesang“ und hat schon häufiger mit dem Trio musiziert. Fusion, Jazz und World Music sind die Musik der Band und sie verstehen es mühelos zwischen Funk, Latin, Fusion, HipHop und Modern Jazz zu wechseln. Musik auf allerhöchstem Niveau für Freunde von außergewöhnlichen Konzerterlebnissen stand im Mittelpunkt des Abends in der Event-Location ASB-Bahnhof.

Die Konzertreihe im ASB-Bahnhof geht weiter mit dem Konzert der Band „Adderstone“ am Samstag, 5. November, um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr). Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf im ASB-Bahnhof, im Bücherhaus am Thie und im Touristoffice in der Osterstraße zum Preis von acht Euro oder für zehn Euro an der Abendkasse. Alle Infos zu den Konzerten gibt es auf der Homepage des ASB-Bahnhofs unter www.asb-bahnhof-basche.de