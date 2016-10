Im Kinder- und Jugendhaus Egestorf wird am kommenden Donnerstag, 27. Oktober, wieder Halloween gefeiert. In der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr sind Kinder im Grundschulalter eingeladen, in gruseligen Ambiente viel Spaß zu haben, coole Musik zu hören und lustige Partyspiele zu spielen. Natürlich in möglichst gruseligen Kostümen. Zudem gibt es preiswerte Verpflegung. Der Eintritt kostet einen Euro.