Lahmann: Müssen über Steuererhöhungen diskutieren

Das Hauptziel wurde erreicht: Bürgermeister Marc Lahmann hat dem Rat am Abend einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für 2017 vorgelegt. Darin ist sogar von einem Überschuss von knapp 100.000 Euro die Rede. Dennoch: Die dunklen Wolken am Horizont sind schon jetzt sichtbar“, sagte Lahmann in seiner Haushaltsrede. Er sei sich „nicht sicher, ob wir nicht spätestens im nächsten Jahr über Gebühren- oder Steuererhöhungen werden diskutieren müssen.“

Der fünfte ausgeglichene Haushaltsentwurf hintereinander war laut Lahmann eine enorme Kraftaufwendung. Nur durch Einsparungen von rund einer Million Euro sei dies gelungen. Auf der Ertragsseite freute sich Lahmann über die Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen. Diese würden um eine halbe Million im Vergleich zu den erstaunlich schwachen Zahlen aus 2016 wieder steigen, erwartet die Verwaltung. Darin spiegele sich auch die „erfolgreiche Ansiedlungspolitik wieder“, so Lahmann mit Verweis auf das Gewerbegebiet in Bantorf. Deshalb müssten auch die Erschließungen im Gebiet Calenberger Kreisel schnell realisiert werden, sagte der Bürgermeister. Ein deutliches Plus wird auch im Bereich der Vergnügungssteuereinnahmen erwartet: Durch die Anhebung des Steuersatzes geht Lahmann von Mehreinnahmen in Höhe von 350.000 Euro aus – dies wäre ein Zuwachs von über einem Drittel.

Die wichtigste Einnahmequelle für Kommunen ist und bleibt jedoch die Einkommenssteuer. Hier geht die Verwaltung von einem Minus von 100.000 Euro in 2017 aus. Barsinghausen gilt nach wie vor als steuerstarke Kommune. Dass dies auch seine Nachteile auf Seiten der städtischen Einnahmen hat, zeigen der Finanzausgleich und die Regionsumlage. Wer selber viel einnimmt, bekommt weniger von Anderen oder muss deshalb mehr an diese zahlen. Dadurch entstehen laut Haushaltsentwurf Mindereinnahmen von rund 1,1 Millionen in der Stadtkasse.

Der Aufwand für den Personalhaushalt steigt laut Haushaltsentwurf um drei Prozent. Zusätzliche Stellen sind unter anderem für den Fachdienst Gebäudewirtschaft eingeplant, da durch viele geplante Projekte der Stadt hier ein erhöhter Bedarf besteht. Die Frage, ob sich qualifiziertes Personal überhaupt finden lasse, ließ Lahmann in seiner Rede offen. Da die Landeshauptstadt Hannover alleine im technischen Bereich 150 Stellen ausgeschrieben hat, würden für die Stadt Barsinghausen „wohl kaum quali­fizierte Bewerber übrig bleiben“, vermutet der Bürgermeister.

Größere neue Investitionen sieht der Entwurf nicht vor. Die für 2017 geplanten 13,2 Millionen an Investitionen sind vor allem für laufende Projekte gedacht, die nun weiter fortgeführt werden. Dazu gehören unter anderem der Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule (eine Million) sowie die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule in Goltern. Zu deren Finanzierung benötigt die Stadt rund 7,7 Millionen Euro neue Kredite.

An die Mitglieder des zukünftigen Rates, der den Haushalt beschließen muss, richtete Lahmann einen deutlichen Appell zur Sparsamkeit: „Wer größere zusätzliche Aufwendungen oder Investitionen fordert“, soll auch gleich dazu darlegen, „wie diese realistisch finanziert werden können“, sagte er. Haushaltsanträge, die hierzu keine Aussage treffen, seien aus seiner Sicht „nicht beschlussfähig und daher entbehrlich“.