Zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen Mitternacht wurde die Ortsfeuerwehr Hohenbostel in den Fingerhutweg alarmiert. Dort sollte sich eine hilflose Person in ihrer Wohnung befinden. Nachdem sich die Feuerwehr beschädigungsfrei durch ein Fenster Zugang zur Wohnung verschaffte, ergab eine anschließende Kontrolle durch Rettungsdienst und Polizei allerdings, dass sich niemand in der Wohnung befand.