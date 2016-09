Hohenbosteler Kameraden gewinnen Löschbezirkswettkampf

Am vergangenen Wochenende richtete die Ortsfeuerwehr Winninghausen die diesjährigen Löschbezirkswettkämpfe des Löschbezirks Hohenbostel aus. Die Gruppen aus Bantorf, Hohenbostel, Wichtringhauen und Winninghausen trafen sich bei typisch norddeutschem Wetter auf dem Festplatz Winninghausen/Hohenbostel. Nachdem die Startreihenfolge ausgelost war, begann zunächst die Gruppe aus Bantorf, gefolgt von den Kameraden aus Winninghausen, Wichtringhausen und Hohenbostel. Während die Gruppen ihre Übung ableisteten, versorgte die Ortsfeuerwehr Winninghausen die Besucher und mitgereisten mit Getränken und Speisen vom Grill. Vor der Siegerehrung bedankten sich Stadtwettkampfleiter Thomas Kupfer und Stadtbrandmeister Dieter Engelke bei der ausrichtenden

Ortsfeuerwehr Winninghausen sowie dem Abnahmeteam und verwiesen auf die am nächsten Wochenende stattfindenden Stadtwettkämpfe in Holtensen.

Die Gruppe der Ortsfeuerwehr Bantorf nahm den Preis für die Gruppe mit der schnellsten Kuppelzeit entgegen, die Wettkampfgruppe der Ortsfeuerwehr Hohenbostel den Preis für die schnellste Gesamtübung.

Die Gesamtwertung:

4. Platz mit 411 Punkten Ortsfeuerwehr Wichtringhausen

3. Platz mit 414 Punkten Ortsfeuerwehr Winninghausen

2. Platz mit 426 Punkten Ortsfeuerwehr Bantorf

1. Platz mit 427 Punkten Ortsfeuerwehr Hohenbostel