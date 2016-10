IG Metall Senioren Barsinghausen

Die Senioren der IG Metall Barsinghausen treffen sich am Mittwoch, 9. November, von 14 bis 16.30 Uhr in der Sportgaststätte des TSV Goltern im Ohweg 21.

Gäste sind herzlich willkommen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Unter anderem wird Niels Hindersmann, der als Europaabgeordneter kandidiert, zum Thema „Die aktuelle Situation in Europa“ referieren. Mit ihm wird im Anschluss ein Termin zum Besuch des Niedersächsischen Landtages in Hannover abgesprochen. Es wird neben weiteren Themen über die Jahresabschlussveranstaltung am 14. Dezember gesprochen.