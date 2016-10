Der Internationale Kulturverein Barsinghausen veranstaltet gemeinsam mit dem Jugendtreff der Stadt Barsinghausen am Freitag, 14. Oktober, ein interkulturelles Tischtennis Turnier. Zwischen 16 und 18.30 Uhr wird im Jugendtreff an der Goetheschule Tischtennis gespielt. Jeder ist willkommen, egal ob Hobby- oder Vereinsspieler.

Unter der Begleitung von Sabine Lee soll zusammen mit den neuen Nachbarn soll ein interessanter Nachmittag verbracht werden. Wer mitmachen möchte kann sich per E-Mail an willkommen@ikb-barsinghausen.de anmelden. Wer spontan dazu stoßen möchte, kann am Freitag auch direkt vorbei kommen. Das monatliche Treffen soll es ermöglichen, die Barsinghäuser und die Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern zusammenzubringen. Weitere Informationen und Termine können auf der Homepage des Internationalen Kulturvereins Barsinghausen nachgelesen werden. Mehr Informationen finden Sie Hier.