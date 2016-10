Ju-Jutsu Schnuppertraining

Die Sparte Judo und Ju-Jutsu des TSV Barsinghausen bietet ab Freitag, 4. November, die japanische Kampfkunst Aikido an. Typisch sind kreisrunde oder spiralförmige Bewegungen, die zuweilen tänzerisch anmuten. Damit wird die Energie des Gegners aufgenommen und in angemessener Form gegen ihn verwandt. Aikido ist defensiv und überfordert niemanden. Die natürlichen Bewegungen, die umfangreiche Gymnastik und die Harmonie der Techniken fordern den Körper zwar ausgiebig, zwingen ihn aber nicht zu Höchstleistungen.

Das Training richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene und findet freitags von 19 bis 20.30 Uhr im Dojo der KGS Goetheschule in Barsinghausen statt. Übungsleiter ist der seit über 25 Jahren im Aikido aktive und erfahrene Alberto Padin. Interessenten können in diesem Jahr im Rahmen einer „Schnuppertrainings-Aktion“ dreimal kostenlos teilnehmen. Rückfragen können an Spartenleiter Jan Sievers Tel. 05105/529821 oder an aikido@ju-ju-ba.de gerichtet werden. Weitere Informationen gibt es auch unter www.ju-ju-ba.de im Internet.