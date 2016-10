Jubiläum: Kunst- und Hobbyaustellung

Barsinghausen.Im November findet zum 30. mal im Schulzentrum am Spalterhals in Barsinghausen Ingrids Kunst- und Hobbyausstellung statt. Von 11 bis 17 Uhr werden Hobbyaussteller ihre weihnachtlichen Werke und Geschenkideen ausstellen. Seien es handgemachte Holzarbeiten oder bunte Dekoartikel. Die Künstler lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen und sind gerne auch bereit in Gesprächen Auskunft über ihre Werke zu geben.

Ingrid Herrmann hat sich für das Jubiläum außerdem überlegt, dass die ersten 1.000 Besucher ein Freilos erhalten, für die es große und kleine Preise gibt. Damit möchte sich die Organisatorin für die Treue der Kunden bedanken. Der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule wird Kaffee und Kuchen verkaufen.