Judo: TSV B bietet Schnuppertraining an

In diesem Jahr bietet die Judo- und Ju-Jutsu-Sparte des TSV Barsinghausen auch in den Herbstferien Training an. Die Übungsstunden sind dabei für jedermann offen, das heißt interessierte Neu- und auch Wiedereinsteiger können kostenlos am Schnuppertraining teilnehmen. Dies findet dienstags von 16 bis 18 Uhr für Kinder und Jugendliche (fünf bis 17 Jahre) und donnerstags zwischen 20 und 22 Uhr für Erwachsene in der TSV-Sporthalle am Waldstadion statt:

Für Rückfragen steht Spartenleiter Jan Sievers unter Tel. 05105 / 52 98 21 oder per E-Mail an leitung@ju-ju-ba.de zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch unter www.ju-ju-ba.de.