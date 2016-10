Kaffeenachmittag beim DRK Egestorf

Wieder einmal lädt der DRK-Ortsverein Egestorf zur Blutspende ein. Jeder gesunde Erwachsene zwischen 18 und 68 Jahren kann Blut spenden. Frauen können sogar bis zu vier mal und Männer bis zu sechs mal jährlich Blut spenden, solange zwischen den Terminen mindestens acht Wochen liegen. Es ist für Kinderbetreuung und ein reichhaltiges Buffet gesorgt, an dem sich die Spender bedienen können. Der Kaffeenachmittag findet am Donnerstag, 13. Oktober, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an der Nienstedter Straße statt.