Kanalreinigung in Goltern

Der Stadtentwässerungsbetrieb in Barsinghausen wird ab der 47. Kalenderwoche in den Nachtstunden zwischen 0 und 6 Uhr morgens im Bereich der Hauptstraße Großgoltern, wie auch im Inselweg Nordgoltern, den Schmutzwasserkanal reinigen und anschließend mit einer Kamera inspizieren. Diese Arbeiten können jedoch nur unter der Voraussetzung stattfinden, dass kein Niederschlag fällt. Es ist also damit zu rechnen, dass nicht in jeder Nacht die Arbeiten ausgeführt werden.

Die Arbeiten werden nachts ausgeführt, da dann die ankommenden Schmutzwassermengen am geringsten sind und der Straßenverkehr in dieser Zeit nur geringfügig behindert wird.

Für die Anwohner werden die Arbeiten vorübergehend Störungen mitbringen, wie Lärm durch die Spülfahrzeuge und Kompressoren. Die Geräte werden jedoch für die Arbeiten benötigt. Wer Probleme oder Fragen hat, kann sich an die Stadt Baringhausen unter Tel. 05105/527730 wenden.