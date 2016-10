Das DRK Egestorf sammelt wieder gebrauchte Kleidung. Die Kleiderspenden können am Donnerstag, 20. Oktober und am Freitag, 21. Oktober jeweils von 16 bis 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an der Nienstedter Straße abgegeben werden. Der DRK-Ortsverein weist jedoch darauf hin, dass keine Kleidersäcke mehr ausgegeben werden. Es können allerdings jegliche Plastiksäcke verwendet und abgeben werden.