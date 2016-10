Kulturtüte: Bühne frei für jedermann

Auch dieses Jahr soll wieder die Kulturtüte gefüllt werden. Das Kirchengemeindehaus Hohenbostel bietet den Besuchern ein buntes Programm. Die „Marionettenbühne Farbenspiel“ aus Neuwied zeigt die Fabel „Tranquilla Trampeltreu“ von Michael Ende. Die Marionetten spielt Gabriele Zenner und lesen wird hierzu Herma Dreyer aus Barsinghausen. Elvira und Paul Jäger aus Hannover tragen anschließend klassische Balladen mit Gesang vor. Kerstin Zimpel bietet dem Publikum „sprichwörtliches“ und Achim Lippert wird als Clown auftreten und für Erheiterung sorgen. Im Anschluss trägt Rainer Thron die Ballade „Der Totentanz“ von Goethe vor.

Das Bühnenprogramm endet mit Birgit Dalmer und Axel Richters „Scot-Erin“ Duo, die keltische Musik vorspielen. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet am Samstag, 29. Oktober, um 15.30 Uhr an der Kirche 3 in Barsinghausen-Hohenbostel statt.

