Am Samstag beschädigten zwischen 21 und 22.15 Uhr unbekannte Täter den Lack eines silbernen VW Touran und eines schwarzen Skoda Octavia. Beide Pkw parkten in der Straße Langenäcker auf Höhe der Hausnummer 65. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Tel. 05105 / 5230 in Verbindung zu setzen.