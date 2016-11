Lisa-Tetzner-Schule: Verwaltung lehnt Oberstufe ab

Der Antrag der Lisa-Tetzner-Schule (LTS) zur Einführung einer gymnasialen Oberstufe wurde von der Verwaltung nicht angenommen. Die Verwaltung empfahl dem Rat die Ablehnung, da sich für den gymnasialen Zweig mindestens 27 Schüler anmelden müssten. Dies könne eventuell dazu führen, dass weniger Schüler den gymnasialen Zweig der KGS Goetheschule besuchen würden. Dadurch hätte man am Ende zwei schwache Zweige, was wiederum zu weniger Kursangeboten führen könnte.

Der kommissarische Leiter der LTS, Friedhelm Farin, hält diese Zahlen für nicht real. Laut Farin müssen in Barsinghausen keine Schülerbewegungen vorausgesetzt werden, um ein gymnasiales Angebot an der LTS zu ermöglichen. Zwar müssen sich 27 Schüler für den Zweig anmelden, doch die Abschlussjahrgänge an der LTS waren in den letzten Jahren immer dreizügig.

Farin ist hoffnungsvoll, dass dem gymnasialen Zweig zugestimmt wird. Der Grund für die Erweiterung sei lediglich, den Schülern der Schule eine ganzheitliche Schullaufbahn und bessere Lernbedingungen zu ermöglichen.