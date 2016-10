Mehrere Auffahrunfälle am Samstag

Am Samstag, 22. Oktober, kam es im Stadtgebiet Barsinghausen gleich zu mehreren Auffahrunfällen. Der erste fand um 11.30 Uhr auf der Stoppstraße in Richtung Egestorf auf Höhe der Hausnummer 85 statt. Eine 33-Jährige Wennigserin, die einen Mercedes fuhr, hielt verkehrsbedingt an. Eine 34-Jährige Barsinghäuserin stoppte rechtzeitig ihren VW dahinter. Eine 72-Jährige Daihatsu-Fahrerin aus Lauenau erkannte dies zu spät und schob beide Fahrzeuge aufeinander. Der Schaden wird auch 5.000 Euro geschätzt.

Kurze Zeit später, gegen 13.45 Uhr kam es an der Kreuzung l392 und B65 zu einem weiteren Unfall. Hier wartete ein 32-Jähriger Barsinghäuser mit seinem VW Transporter an der Ampel der L392, um in Richtung Wunstorf zu fahren. Ein 30-Jähriger Langenhagener erkannte das nicht rechtzeitig und für mit seinem Traktor auf den Transporter auf. Der entstandene Sachschaden am Transporter beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.