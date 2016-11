Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) kommt nun doch nicht wie angekündigt am 11. November nach Barsinghausen zu einer Veranstaltung des Forums für Politik und Kultur. Aufgrund von wichtigen Gesprächen in Berlin kurz vor der Verabschiedung der Rentenreform im Bundeskabinett könne Nahles den Termin nicht wahrnehmen, heißt es. Auch eine vorherige Unterredung mit der Landesregierung in Hannover sei aus diesem Grund abgesagt worden.