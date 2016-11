Ehrennadeln für verdiente Ratsmitglieder

Zu Beginn der neuen Legislaturperiode fanden sich am Donnerstagabend zum ersten Mal die neu gewählten sieben Fraktionen im Zechensaal in Barsinghausen zusammen. In der konstituierenden Sitzung wurden zu Beginn alle ehemaligen Mitglieder des Rates, die mit dem Ende der letzten Ratsperiode ausgeschieden sind, geehrt. Ihnen wurde persönlich vom Bürgermeister Lahmann für ihr Engagement im Rat der Stadt gedankt.

Hagen Riemer (Grüne), der 28 Jahre im Rat war, und Dr. Dirk Härdrich (SPD), der 25 Jahre in der Lokalpolitik tätig war, wurden für ihre Leistungen mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Im Anschluss bekamen Hartmut Schaper (SPD) für 20 Jahre und Thomas Wittschurky (SPD) für 15 Jahre die silberne Ehrennadel. Für zehn Jahre im Rat wurde Andreas Hartig (Grüne) mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Für ihren Einsatz in der letzten Ratsperiode wurden Bernd Gronenberg (SPD), Michael Wittich (SPD) und Frank Marks (Grüne) geehrt. Außerdem wurde den während der Legislatur nachgerückten Ratsmitgliedern Dorota Szymanska (Grüne) und Horst Künnemann (SPD) gedankt.