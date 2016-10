Hunderte schunkeln im Festzelt

„O’zapft is“ hieß es am Samstagabend im großen Festzelt vor dem gasthaus Reinecke. Rund 300 Gäste kamen zum Oktoberfest der Ortsfeuerwehr Egestorf und schunkelten und feierten bis tief in die Nacht. Nicht zuletzt aufgrund des Jubiläums „800-Jahre Egestorf“ wurde auf das große Festzelt zurückgegriffen, das auch für die große Anzahl an Besuchern ausreichend Platz war.

Zunächst begrüßte Ortsbrandmeister Sven Sörenhagen am späten Nachmittag die anwesenden Gäste. Bevor er das Bayrische Buffet eröffnete, schaltete er vor den Augen aller Anwesenden die neue Website der Ortsfeuerwehr online (www.ffw-egestorf.de). Der Musikzug Egestorf sorgte in Kooperation mit dem Musikzug aus Langreder für die musikalische Unterhaltung des Abends. Sprecherin des Festausschusses Jasmine Kohlert dankte den Musikzügen für ihren gelungen Auftritt und begrüßte die Band „Penny SIMMS Quartett“, die die Feiernden für mehrere Stunden auf die Tanzfläche bewegen konnte.