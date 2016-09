Fahrbahnsanierung: Busse fahren Umleitung

Wegen einer Fahrbahnsanierung wird die K 251 zwischen Ostermunzel und dem Seelzer Stadtteil Lathwehren von Montag, 19. September, 7.15 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 21. September, voll gesperrt. Aus diesem Grund gibt es für die regiobus-Linien 570 und 573 im oben genannten Zeitraum folgende Änderungen im Fahrplan:

regiobus-Linie 570

Die regiobus-Linie 570 fährt in beiden Richtungen eine Umleitungsstrecke über Barrigsen, Stemmen, Göxe und die L 390 zur Haltestelle Lathwehren/Dunauer Weg und weiter nach Plan.

Die Haltestellen Ostermunzel/Dedenser Straße und Lathwehren/Mitte können dabei nicht bedient werden. Die Haltestelle Ostermunzel/Barrigser Weg der Linie 570 wird an die gleichnamige Haltestelle der Linie 534 verlegt. Darüber hinaus werden die Grundschüler aus Lathwehren in Absprache mit der Schule zu den bekannten Schulzeiten umsteigefrei zur Grundschule Groß Munzel und zurück befördert.

regiobus-Linie 573

Die Busse der regiobus-Linie 573 enden und starten in der oben genannten Zeit an der Haltestelle Kirchwehren/Denkmal. Zwischen den Haltestellen Lathwehren/Mitte und Kirchwehren/Denkmal verkehrt zu den Fahrplanzeiten der Linie 573 ein Linientaxi in beide Richtungen. Fahrgäste mit dem Ziel Seelze, Ahlem oder Barsinghausen können daher an der Haltestelle Kirchwehren/Denkmal in die regulären Fahrten der Linien 570 und 573 umsteigen. Auf der Rückfahrt erfolgt der Umstieg entsprechend in das Linientaxi Richtung Lathwehren. Die Haltestelle Lathwehren/Dunauer Weg entfällt ersatzlos.

Am 20. und 21. September verkehrt das Linientaxi zusätzlich um 6.49 Uhr ab Lathwehren, damit Schüler in Kirchwehren zeitgerecht in die Linie 570 in Richtung Barsinghausen umsteigen können.

Aufgrund der Umleitungsstrecke kann es zu Verspätungen kommen kann. regiobus bittet um Verständnis für die baubedingten Änderungen.