Auf dem REWE-Parkplatz am Reihekamp wurde am vergangenen Freitag, 30. September, zwischen 11 und 11.30 Uhr, ein VW Passat durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. An dem Auto wurde mit einem unbekannten Gegenstand die gesamte

Beifahrerseite zerkratzt.

Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Tel. 05105 / 5230 in Verbindung zu setzen.