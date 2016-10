Saisonstart? Drei Einbrüche am Wochenende

Die dunkle Jahreszeit ist bekanntlich die Hochsaison für Einbrecher. Offenbar hat diese in Barsinghausen nun begonnen. Gleich drei Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei am vergangenen Wochenende gemeldet.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12. Oktober, und Samstag, 15. Oktober gegen 12.50 Uhr, brachen in Winninghausen bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Mirabellengarten auf. Anschließend wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck

entwendet. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Eine zweite Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 9. Oktober, und Freitag, 14. Oktober, gegen 15.10 Uhr. Hier wurde in Hohenbostel in der Bergmannstraße ebenfalls in ein

Einfamilienhaus eingebrochen, nachdem auch dort die Terrassentür aufgebrochen

wurde. Neben Bargeld und einer Spiegelreflexkamera wurde auch hier Schmuck

entwendet.

Erfolglos hingegen verlief der Versuch, die Eingangstür eines Einfamilienhauses am

Gänsefußweg aufzuhebeln. Diese Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 14. Oktober, 17.45 Uhr, und Samstag, 15. Oktober, 9 Uhr. Die Haustür widerstand den Hebelversuchen, wurde jedoch beschädigt.

Die Polizei in Barsinghausen bittet eventuelle Zeugen, sich unter Tel. 05105 /

5230 zu melden. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit muss leider wieder häufiger mit solchen Taten gerechnet werden. Für Beratungen zum Thema Einbruchsschutz steht der

Kontaktbeamte des Polizeikommissariates Barsinghausen, Polizeihauptkommissar Uwe

Müller, zur Verfügung.