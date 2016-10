Sanierung des Anna Forcke Stiftes – kein verlorener Platz mehr

Es ist das höchst gelegene Gebäude Barsinghausens. Und wohl das sanierungsbedürftigste: Seit 20 Jahren steht das ehemalige Anna Forcke-Stift in der Bergstraße 27 leer. Es gammelt vor sich hin.

Als Andrea und Ernst Wildhagen aus Barsinghausen an einem sonnigen Herbsttag vor etwa einem Jahr das Haus entdeckten, sahen sie aber nicht diese alte Bruchbude. Sie sahen, dass es sich lohnen würde, das Haus sanieren und neu aufleben zu lassen. Sie sahen einen verblassten Glanz.

Das Gebäude wurde im Jahre 1908 erbaut. Bis 1991 diente es als Erholungsort für die Henriettenstift-Schwestern, von denen viele ihren Altersruhesitz dort verbrachten. Es wurde eine Weile noch von der Mariengemeinde genutzt und stand ab 1998 leer. Der damalige Besitzer ließ das Haus immer mehr verkommen. Es wurde lediglich von Jugendlichen zum Sprühen und Feiern genutzt. Das führte dann 2012 zu einem verheerenden Brand, der großen Schaden im Haus anrichtete. Bekannt war Das Gebäude nur noch als „Lost Place“.

Die ambitionierten Wildhagens kauften dann das Anna Forcke-Stift. Aber wozu sollte das Gebäude zukünftig dienen? „Von den anfänglichen Planungen zum Wohn- und Geschäftshaus sind wir abgegangen, als wir mit der Gemeindediakonie Barsinghausen ins Gespräch kamen“, so Ernst Wildhagen. Joachim Richter, Vorstand des Vereines und Pastor Friedhelm Feldkamp, Aufsichtsratsvorsitzender, kamen mit der Idee, ein stationäres Hospiz zu eröffnen. „Ein Hospiz kommt dem Stift-Gedanken von damals sehr nahe. Da schließt sich der Kreis wieder“, so Andrea Wildhagen.Um dieses vorhaben in die Tat umzusetzen, wird die Gemeindediakonie einen Betreiberverein gründen und das gesamte Gebäude, 1.600 Quadratmeter, mieten. Es sollen zehn bis 15 Hospizgäste untergebracht werden können. Zudem wird es Platz für Familienangehörige, für Büros, Personal- und Gemeinschaftsräume geben. Unter dem Dach ist ein Andachtszimmer geplant. Das Projekt ist zukunftsorientiert und der Bedarf an stationären Hospizplätzen steigt.

Das Grundstück ist so groß, dass der vordere Teil für den Bau von Einfamilienhäusern genutzt werden soll. Die Architekten Dirk Nolte und Michael Mallonn planen auf den 2.000 Quadratmetern vier Grundstücke zwischen 450 und 850 Quadratmetern zu machen. Die Häuser können individuell nach Wünschen der Käufer gebaut werden. Ein Blick über die Stadt, wie ihn schöner nur „Anna“ kennt und die Lage zwischen Zentrum und Naturschutzgebiet steigern den Wert.

Die Planung eines so großen Projektes verläuft natürlich nicht ganz reibungslos. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Um die drei Millionen Euro, die die Sanierung kosten wird, finanzieren zu können, wurden der Kaufpreis für das Grundstück gesplittet. Den vorderen Teil kauften die Architekten, den hinteren die Wildhagens. Aber irgendwo müssen diese drei Millionen herkommen. Die Finanzierung sei noch nicht gesichert, so Ernst Wildhagen, denn um Fördermittel zu bekommen, müsse der Bauplan denkmalgerecht erstellt sein, aber gleichzeitig den neusten Vorschriften, was zum Beispiel Brandschutz angeht, entsprechen. Hier sei Kompromissbereitschaft von allen Seiten gefragt.

Nur 15 Monate soll die Sanierung dauern. Wer Interesse daran hat, dass Gebäude zu besichtigen, ist eingeladen am 2. November um 15 Uhr an einer Führung teilzunehmen. Die neuen Besitzer suchen außerdem nach Fotos aus der Zeit in der das Stift noch in Betrieb war. Wer dazu etwas beitragen kann, kann sich unter Tel. 05105 520780 oder per Mail andreawildhagen@gmail.com an Andrea Wildhagen richten.

Eins steht fest: Wenn alles so klappt, wie es geplant ist, wird „Anna“ bald wieder glänzen.