Selbstverteidigungskurs für Jugendliche und Erwachsene

Die Sparte Judo & Ju-Jutsu des TSV Barsinghausen bietet ab kommendem Wochenende einen Selbstverteidigungskurs für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene an. Trainiert werden effiziente Verteidigungstechniken, und zwar samstags und sonntags am 29./30.Oktober sowie 05./06.November jeweils von 10 bis 12 Uhr im Dojo der KGS Goetheschule in Barsinghausen. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt nur 25 Euro. Anmeldungen sind bei Manfred Kuhn unter Tel. 05105/61 476 oder per E-Mail an selbstverteidigung@ju-ju-ba.de möglich. Weitere Informationen gibt es auch unter www.ju-ju-ba.de im Internet.