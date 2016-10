Selbtsverteidigung: Judo und Ju-Jutsu Kurs

Die Sparte Judo und Ju-Jutsu des TSV Barsinghausen bietet an zwei Wochenenden ab Ende Oktober einen kompakten Selbstverteidigungskurs für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene an. Ziele sind Stärkung des Selbtbewusstseins, um in Konfliktsituationen klare Grenzen ziehen zu können sowie das Training effizienter Verteidigungstechniken einschließlich praktischer Simulationsübungen. Der Kurs findet samtags und sonntags am 29. und 30. Oktober sowie am 5. und 6. November jeweils von 10 bis 12 Uhr im Dojo der KGS Goetheschule in Barsinghausen statt. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 25 Euro. Anmeldung und Rückfragen sind bei Manfred Kuhn unter Tel. 05105/61476 oder per E-Mail an selbstverteidigung@ju-ju-ba.de möglich. Weitere Informationen gibt es hier.