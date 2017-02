Souls in Motion rocken den ASB-Bahnhof

Die Band „Souls in Motion“ (S.I.M.) hat zum wiederholten Male ihren Besuch im ASB-Bahnhof in Barsinghausen angekündigt: Am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Heribert Giegerich wird begleitet von exzellenten Musikern mit etlichen Klassikern der Blues- und Rockgeschichte. Der Ausnahmemusiker Giegerich wird gemeinsam mit seiner Tochter Gesa und den Musikern Dennis Weigelt (Leadgitarre), John Christopher „JC“ Walter (Bass) und Sven Härting (Schlagzeug) dem Publikum spannende Musik bieten.

Neben Gesa Giegerich ist als weitere Gesangsstimme auch Miriam Budina mit dabei und die Beiden bilden einen harmonischen Gesangspart. Die Set-Liste reicht von interpretierten Classicrock-Stücken, Ska, Latin und Balladen bis hin zum ausdrucksvollen Blues. Bei ihrem letzten Konzert im Frühjahr 2016 konnte die Band überzeugen. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf im ASB-Bahnhof, im Bücherhaus am Thie, im Easy Smoke & More in der Marktstraße und im Touristoffice in der Osterstraße zum Preis von acht Euro oder für zehn Euro an der Abendkasse. Weitere Infos gibt es unter www.asb-bahnhof-basche.de.