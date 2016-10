Täter schlagen auf Fahrräder ein

Am Sonntag, gegen 2.40 Uhr, haben drei Männer mindestens acht Fahrräder im Bereich des Park&Ride Parkplatzes am Bahnhof Barsinghausen beschädigt. Sie sollen dabei mit einem Stock auf die Fahrräder eingeschlagen haben und so die Beleuchtungseinrichtungen und die Bremsen beschädigt haben. Einer der Täter konnte in der Nähe des Bahnhofs festgestellt werden. Die anderen beiden sind weiterhin flüchtig. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Tel. 05105/5230 in Verbindung zu setzen.