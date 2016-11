The New Brand rocken den ASB-Bahnhof

Die Band „The New Brand“ aus Bad Nenndorf tritt am Samstag, 19. November, um 20 Uhr im ASB-Bahnhof in Barsinghausen auf.

Die Band steht seit über zehn Jahren für handgemachte Musik im Schaumburger Land und covert Titel von großen Künstlern wie David Bowie, Simply Red, Stevie Wonder oder Coldplay. Dabei lassen die Musiker ihre eigenen Ideen mit einfließen, sodass ein ganz neuer Sound entsteht, von dem sich die Gäste im ASB-Bahnhof überzeugen können. Seit 2016 präsentiert sich die Band mit Sängerin Maria-Lena Reimer sowie Costa Pantasidis (Schlagzeug) und Tibor Czelowsky (Bass). Sänger Thomas Goetz wird weiterhin unterstützt von Frank Helmerding und Markus Riedel (Gitarre) sowie Oliver Ewald (Keyboard) und Heinz Alberding (Saxofon und Querflöte). Die Musiker freuen sich nach eigenen Angaben auf den ersten Gig im ASB-Bahnhof mit der neuen Formation und sind gespannt auf das Publikum vor der Bühne mit Gleisanschluss. Karten für das Konzert am 19. November gibt es direkt im ASB-Bahnhof, Berliner Straße 8, im Bücherhaus am Thie und im Touristoffice in der Osterstraße. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro im Vorverkauf sowie zehn Euro an der Abendkasse. Alle Infos zu den Konzerten gibt es auf der Homepage des ASB-Bahnhofs unter www.asb-bahnhof-basche.de.