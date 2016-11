Fußgänger entdeckten am Sommtag im Bereich „Am Geistfeld“ in Hohenbostel einen vier Meter langen toten Python. Hinweise auf Tierquälerei oder ähnliches liegen bisher nicht vor. Das tote Tier wird am Montag an das Veterinäramt Hannover übergeben.

Wer Hinweise zur Herkunft des Tieres oder zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 05105 / 5230 zu melden.