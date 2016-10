Trotz Erdverkabelung: Anti-SuedLink-Initiative bleibt aktiv

Dass die Stromtrasse SuedLink nun definitiv unter der Erde verlaufen wird, ist für die Bürgerinitiative „Calenberger Land gegen SuedLink“ eine erfreuliche Nachricht. Dennoch will die BI weiterhin daran arbeiten, dass die Auswirkungen für das Calenberger Land „auf ein Minimum“ zu reduziert werden. Dies teilte die Initiative in einer Stellungnahme mit.

Demnach begrüßt sie die „geplante Erdverkabelung des SuedLinks, da die Erdverkabelung deutlich weniger Belastungen“ bringe, als eine Freileitung an Masten. Dennoch sei die Erdverkabelung „ein massiver Eingriff in die Natur“, so die Bürgerinitiative. Die Bautrasse für die Erdverkabelung sei mit 60 Metern breiter als zwei sechsspurige Autobahnen mit Standstreifen nebeneinander. Diese Schneise werde sich während der Bauzeit durch das Calenberger Land ziehen und im Anschluss ein 20 Meter breiter Streifen von Bäumen freigehalten werden müssen, so die Kritik.

Positiv sei jedoch zu vermerken, „dass der Deister und andere Wälder im Calenberger Land nicht mehr berührt“ würden. Allerdings würden auf der gleichen Trasse in Seelze hochwertige, in der höchsten Schutzstufe eingestufte, Wälder zerstört. Zudem kritisiert die Initiative, dass beispielsweise in Göxe, Holtensen und anderen Orten die Erdverkabelung fast an den Grundstücksgrenzen verlegt werden müsse. „Die Strecke führt aber auch durch Wasserschutzgebiete und Vorranggebiete Grundwasserschutz und ein wichtiges Vogelschutzruhegebiet“, so ein weiterer Vorwurf. Darüber hinaus seien die Böden im Calenberger Land laut Bürgerinitiative „nicht geeignet für Erdkabel“ und weitere schützenswerte Bereiche würden „massiv beeinträchtigt“.

Für die Mitglieder der Initiative stelle sich die Frage, warum überhaupt „ein Trassenvorschlag gewählt wurde, der durch ein dicht besiedeltes“ führe.