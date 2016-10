Unbekannte setzten zwei PKW in Brand

In der Nacht zu Samstag, 29. Oktober, setzten Unbekannte gegen 2.30 Uhr zwei Autos in Brand, die an der Breite Straße und Volkers Hof parkten.

Anwohner waren auf den brennenden Seat Ibiza, der auf dem Parkplatz an der Breite Straße abgestellt war, aufmerksam geworden. In etwa 100 Meter Entfernung bemerkten sie außerdem in einer Parkbucht der Straße Volkers Hof einen geparkten Mercedes, der ebenfalls brannte. Sie alamierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass beide Fahrzeuge ausbrannten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Tel. 0511/1095555 entgegen.