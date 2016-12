Unfallflucht bei Kaufland

Am Montagmorgen kam es gegen 11 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz bei Kaufland in Barsinghausen zu einer Unfallflucht. Eine Frau stellte ihren weißen Opel Karl auf dem Parkplatz ab und ging einkaufen. Als die Geschädigte um 11.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Opel fest.

Der Rückscheinwerfer ihres Pkw war kaputt und an der hinteren Stoßstange befanden sich mehrere schwarze Kratzer. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105/ 5230 in Verbindung zu setzen.