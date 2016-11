Bereits zum 24. Mal gibt die Vereinigte Sängerschaft von Barsinghausen am Samstag, 26. November um 18 Uhr ein besinnliches Adventskonzert mit dem Titel „Froh lasset uns verkünden“ in der Klosterkirche in Barsinghausen. Gesungen werden zwei Motetten, zeitgenössische Stücke und bekannte Weihnachtslieder. Die musikalische Leitung hat Vasile Wille Munteanu. Begleitet wird der Chor unter anderem von dem vereinseigenen Swing-Sextett. Die Moderation und den Sologesang übernimmt Willi Tautorat.