Suppe satt für alle

Den Besuchern der St. Barbara Gemeinde wurde am Sonntag eine leckere Hühnernudelsuppe serviert – gratis. Denn am Sonntagvormittag wurde in Barsinghausen eine Verpflegungsübung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) durchgeführt. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) hat mit der Stadt Brasinghausen einen Vertrag abgeschlossen, in dem festgelegt wurde, dass sie im Einsatzfall für die Verpflegung der Feuerwehr zuständig seien. Und dies wurde nun mit Besuchern des Gottesdienstes der St. Barbara Gemeinde geprobt.

Rund 100 Personen wurden im Anschluss an den Gottesdienst mit Suppe verpflegt. Im Rahmen der Aktion sollten die Helfer des SEG den Aufbau, den geeigneten Aufenthaltsbereich, den richtigen Umgang mit Strom, Gas und Wasser und die Beachtung der Hygienevorgaben proben, um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein. Die 14 Helfer mussten hierbei zunächst die Versorgung mit Trinkwasser sicherstellen, um den Köchen die Arbeit zu ermöglichen.

Organisiert wurde die Übung vom SEG-Zugführer Dirk Meinberg mit der Unterstützung des Einsatzleiters Hartmut Jamm. Koch Reinhard Ohland von der SEG Burgdorf war für die Zubereitung des Essens verantwortlich. „Wir haben im Schnitt alle zwei Jahre einen großen Einsatz, wie wir ihn heute geprobt haben“, so Meinberg. Die Übung war gegen 15 Uhr beendet.

(Js / Frank Krüger/ASB)