VHS Calenberger Land: Vortrag zum Klimawandel

Die Volkshochschule Calenberger Land lädt am Donnerstag, 24. November, um 18 Uhr zu einem Vortrag zum Klimawandel ein.

Was sind die Ursachen, was bedeutet das für uns und was können wir tun? Das sind Fragen, die uns seit einigen Jahren immer mehr beschäftigen. Starkniederschläge haben wiederholt schwere Überschwemmungen mit enormen Sachschäden verursacht und mancherorts sogar Menschenleben gekostet. Diese Ereignisse führen uns immer wieder vor Augen, wie empfindlich unsere Städte und Gemeinden gegenüber derartigen Überflutungen sind und wie machtlos Anwohner und Einsatzkräfte den Wassermassen gegenüber stehen. Aus den langjährigen Erfahrungen der Deutschen Versicherer kann man ableiten, dass etwa die Hälfte der zu regulierenden Überflutungsschäden aus lokal begrenzten Regen und daraus entstehenden sogenannten „urbanen Sturzfluten“ resultiert, die gerade auch fernab von Gewässern zu Überschwemmungen führen. Der fortlaufende Klimawandel verstärkt diesen Effekt mehr und mehr.

In diesem Vortrag wird diese Problematik umfassend dargestellt. Es werden die Ursachen betrachtet, die Konsequenzen dargestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir mit dieser Situation umgehen können.

Der Eintritt beträgt sieben Euro. Informationen und Anmeldung unter Tel. 05105/52160 oder per Email an info@vhs-cl.de