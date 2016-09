Vollsperrung nach Verkehrsunfall

In Egestorf kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zu dem Unfall kam es egen 11.55 Uhr im Kurvenbereich der Wennigser Straße und der Winkelstraße. Eine 19-Jährige fuhr aus Richtung Barsinghausen in die Kurve und geriet

auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Auto einer

43-Jährigen zusammen, die in Richtung Barsinghausen fuhr. Der Unfall führte zu einer

Vollsperrung der Wennigser Straße. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und

waren nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrerinnen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und zur Kontrolle mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Gehrden verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.