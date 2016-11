Vor dem Derby: HSV kommt zum Trainingslager nach Basche

Die Situation beim Hamburger SV ist dramatisch: Nach elf Spieltagen steht der HSV auf dem letzten Tabellenplatz mit null Siegen und gerade einmal drei Punkten und sechs Toren. Am kommenden Samstag steht auch noch das Derby gegen den SV Werder Bremen an. Der HSV hat sich dazu entschlossen, vom morgigen Mittwoch bis Freitag ein kurzes Trainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal in Baringhausen zu absolvieren. Dies teilte der stellvertretende Pressesprecher des HSV Lars Wegener gegenüber dem burgbergblick mit.

„Wir wollen in Barsinghausen in Ruhe an unserer sportlichen Situation arbeiten“, sagte er. Die Verantwortlichen des Tabellenletzten der Bundesliga seien davon überzeugt, dass sie am Deister die optimalen Bedingungen für diees Unterfangen vorfänden, so Wegener weiter. Eine spontane Aktion sei das Trainingslager allerdings nicht. „Das ist bereits seit längerer Zeit geplant“, so der Pressesprecher.

Wir dürfen gespannt sein: Bringt Basche die Trendwende beim Hamburger SV?