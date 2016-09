VSV-Damen machen es dem BVB nach

Im Heimspiel gegen den MTV Meyenfeld konnten die Fußball-Damen des VSV Hohenbostel die nächsten drei Punkte einfahren. Mit 6:0 fegten sie ihre chancenlosen Gäste vom Platz. Die Führung gelang desn VSV-Damen bereits in der 1. Minute durch Laura Schubert. Weitere Tore in der 25. und 33. Minute bescherten ihnen einen Halbzeitstand von 3:0. Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Hohenbostlerinnen ihre Gegner. Mit drei weiteren Toren durch in der 64., 79., und 85. Minute machten sie das halbe Dutzend voll.