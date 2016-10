Wasserschaden in Kühlhaus

Am Tag der Deutschen Einheit wurde die Ortsfeuerwehr Groß Munzel am Abend zu einem Wasserschaden im Pumpenraum eines ortsansässigen Kühlhauses alarmiert. Dort befand sich unter anderem eine Kompressionskältemaschine.

Bei der Erkundung konnte festgestellt werden, dass die Anlage noch unter Strom stand. Durch den Haustechniker wurde die Anlage abgeschaltet. Mithilfe der Tauchpumpe sowie der Chiemsee-Pumpe wurden durch die Einsatzkräfte rund 400 Kubikmeter Wasser abgepumpt.

Während der Arbeiten stellte sich Heraus, dass das Wasser ununterbrochen durch den Ablauf in dem Gebäude weiter nachlief. Grund hierfür war ein defekter Magnetschalter an der permanenten Frischwasserzufuhr für die Kühlanlage. Nachdem die Wasserzufuhr gestoppt war, konnten die letzten Wassermengen mithilfe des Wassersaugers abgepumpt werden.

Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Groß Munzel mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen.