Weitere Feuerwehreinsätze wegen Wintereinbruch

Nicht nur in Hohenbostel, sondern auch in Egestorf musste die Ortsfeuerwehr am Dienstag aufgrund der Schneemassen ausrücken. Um 5.22 Uhr ging es für sieben Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen Richtung Nienstedter Pass. Auf der L401 hingen durch die schwere Last des nassen Schnees mehrere größere Äste auf die Straße hinab und blockierten diese. Der Bereich wurde abgesichert und mit einer Säge die Äste entfernt. Später wurde der Nienstedter Pass gesperrt.

Um 7 Uhr rückten elf Einsatzkräfte in Richtung Wennigser Mark aus. In der Einfahrt zum Waldkater blockierte ein durch die Schneelast umgestürzter Baum die Fahrbahn und hatte zudem zwei Leitungen für die Straßenbeleuchtung beschädigt. Auch hier hingen größere Äste auf die Fahrbahn. In Absprache mit der Polizei wurde aus Sicherheitsgründen die Sperrung L391 ab dem Egestorfer Bahnhof bis zum Ortseingang Wennigser Mark veranlasst.