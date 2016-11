Wintereinbruch: Plötzlicher Schneefall lässt Feuerehr ausrücken

Auf einmal war er da: Der erste Schneefall brachte über Nacht den Winter ins Calenberger Land. Die Wetterprognosen sagten zwar voraus, dass es zu Schneefall kommen könnte, überraschend ist jedoch die tatsächliche Menge. Vor allem Autofahrer dürften wenig Freude an dem plötzlichen Wintereinbruch haben. Im Straßenverkehr ist also Vorsicht angesagt.

Zu ersten schneebedingten Einsätzen musste die Ortsfeuerwehr Hohenbostel bereits ausrücken. Gegen 4.20 Uhr wurden die Kameraden zu einem umgestürzten Baum in die Nenndorfer Straße alarmiert. Mit einer Kettensäge wurde dieser in kleine Teile gesägt und durch die Einsatzkräfte von der Fahrbahn entfernt. Kurz nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus kam die Meldung über einen weiteren auf der Straße liegenden Baum im Bereich der Siedlung Höhenluft. Auch dieser wurde von der Fahrbahn entfernt.

Laut Wettervorhersagen kann es in den kommenden Tagen immer wieder zu einzelnen Schneefällen kommen. Tagsüber sollen die Temperaturen allerdings wieder leicht steigen.