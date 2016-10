Workshop: Erste Hilfe bei Kindernotfällen

Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür. Gerade für kleine Kinder ist diese Zeit aufregend. Immer in Bewegung kann es schnell einmal passieren, dass ein Kind stürzt oder sich verschluckt. Meistens ist das zwar unproblematisch, dennoch ist es beruhigend und praktisch zu wissen, welche Hilfeleistung in Situationen angewendet werden kann, in denen ein Kind sich ernsthaft etwas tut. Der ASB Barsinghausen bietet daher einen Workshop für Erste Hilfe bei Kindernotfällen. Es wird erklärt, wie man Erste Hilfe leistet und wer in welcher Situation angerufen werden sollte. Hinterher bleibt Zeit für offene Fragen.

Der Kurs kostet 20 Euro pro Person und findet am 4. November von 9 bis 13 Uhr beim ASB-Bahnhof Basche in der Berliner Straße 8 in Barsinghausen statt. Anmeldungen werden unter der Tel. 0800/2219212 entgegen genommen.