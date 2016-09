Zeugen stellen sich Fahrraddieb erfolgreich in den Weg

Die Polizei sucht den Besitzer eines entwendeten Fahrrades. Am Montag gegen 19.50

Uhr wurde ein 18-jähriger Mann aus Hannover von Zeugen beobachtet, als dieser

versuchte, ein am Fahrradständer des Bahnhofes in Barsinghausen angeschlossenes

Fahrrad (vermutlich ein Trekkingrad) zu entwenden. Als die Zeugen ihn ansprachen, ließ

er von dem abgeschlossenen Rad ab und ergriff ein daneben abgestelltes schwarzes

Mountainbike, das nicht angeschlossen war. Mit diesem flüchtete er in Richtung

Landringhausen. Die Zeugen folgten dem Mann mit einem Pkw und konnten ihn

schließlich in Höhe des Zollhauses kurz vor der B65 stellen und bis zum Eintreffen der

Polizei festhalten. Bei den Zeugen handelt es sich um vier junge Männer, die aus

Barsinghausen und Wennigsen kommen.

Weiterhin wird der Eigentümer des Fahrrades gesucht, das der Mann zunächst

gestohlen hatte. Als die Zeugen der Polizei das betreffende Rad am Bahnhof zeigen

wollten, war dieses bereits vermutlich vom rechtmäßigen Eigentümer abgeholt worden.

Aufgrund der Zeugenangaben ist davon auszugehen, dass das Fahrradschloss durch

den Täter beim Versuch des Diebstahles erheblich beschädigt wurde.

Die Polizei in Barsinghausen bittet die Besitzer der Räder, sich unter Tel. 05105 / 5230 zu melden.

Ein Fahndungsaufruf der Polizei vom 19. September28 hatte in ähnlicher Sache Erfolg: Hier

wurde ebenfalls der Eigentümer eines entwendeten und bereits umlackierten

Damenfahrrades gesucht. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung meldete sich ein

Barsinghäuser, dem das Rad im September 2013 in der Ellernstraße entwendet wurde.

Der Mann konnte das Rad anhand markanter Beschädigungen als sein Eigentum

identifizieren.