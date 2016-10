Zukunft vorerst gesichert: Kinderbude erhält mehr Geld von der Stadt

Die Stadt Barsinghausen und der Kindergarten der Elterninitiative „Kinderbude“ haben sich auf einen neuen Betriebsführungsvertrag geeinigt. Dieser wurde nun von Bürgermeister Marc Lahmann und dem Ersten Vorsitzenden der Kinderbude Axel Frey unterzeichnet. Im August hatte bereits der Verwaltungsausschuss dem neuen Vertrag zugestimmt.

Durch die neuen Vereinbarungen bekommt die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Elterninitiative mehr Geld von der Stadt, allerdings mit der Auflage verbunden, die Personal- und Buchführung in professionelle Hände zu übergeben. Hinzu kommt eine einmalige Zahlung der Stadt an die Kinderbude, um neues Mobiliar für den Kindergarten anzuschaffen. Ein entsprechender gesonderter Zuwendungsbescheid wird noch verschickt. Mit der Unterzeichnung des neuen Betriebsführungsvertrags soll der Erhalt der Einrichtung der seit 1971 bestehenden Elterninitiative gesichert und die Möglichkeit geschaffen werden, neue Projekte in Angriff zu nehmen.

Kinderbude-Vorsitzender Axel Frey und Kassenwart Maik Wacher bedankten sich bei der Stadt und dem Stadtelternrat für die gute Zusammenarbeit und die erfolgte Vertragsunterzeichnung.