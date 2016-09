Zusammenprall zwischen Ackerschlepper und Pkw

Am Dienstag kam es auf der Umgehungsstraße zwischen Barsinghausen und Kirchdorf gegen 16.23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 61-Jährige aus Gehrden fuhr mit ihrem Daimler Chrysler die Bunsenstraße in Richtung Umgehungsstraße (Röntgenstraße). Die Fahrzeugführerin wollte die Röntgenstraße in gerader Richtung überqueren, um auf das Grundstück einer gegenüberliegenden Firma zu fahren. Dabei übersah sie offenbar den 25-Jährigen, der die Röntgenstraße mit seinem Ackerschlepper in Richtung Kirchdorf befuhr.

Auf der Röntgenstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand am Pkw der Frau wirtschaftlicher Totalschaden. Am Ackerschlepper entstand nur ein leichter Schaden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 8.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der

Telefonnummer 05105 / 5230 in Verbindung zu setzen.